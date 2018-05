Kreis Mettmann : Sonnencreme schützt auch vor Falten

Kreis Mettmann Das Angebot in Apotheken, Drogeriemärkten und Parfümerien ist groß. Doch welcher Schutz ist für wen geeignet?

Elke Markgraff, die in Langenfeld ein Kosmetikstudio betreibt, rät ebenfalls dringend dazu, sich zu schützen: "Der Schutz ist immer und unbedingt nötig." Selbst dann, wenn die Sonne nicht scheint, dringe noch genügend Strahlung vor, die der Haut schaden kann. "Mit Sonnencreme können Faltenbildung und Alterungsprozess in Schach gehalten werden", sagt Elke Markgraff. Aus diesem Grund haben auch viele Tagescremes inzwischen einen Lichtschutzfaktor. Was hat es nun genau mit dem Lichtschutzfaktor (LSF) auf sich? Dr. Karl-Jürgen Wunderlich von der Fabricius Apotheke in Hilden erläutert das Wirkprinzip so: "Es gibt unterschiedliche Schutzfaktoren für UVA- und UVB-Strahlung." Wichtig vor allem sei es, herauszufinden, welcher Hauttyp man sei und wie "sonnentrainiert" die Haut bereits ist. Wer hellhäutig ist, benötigt einen höheren LSF als ein Mensch mit dunklem Teint, erläutert de Experte. Statistisch gesehen habe ein "normaler" Deutscher eine durchschnittliche Eigenschutzzeit von etwa zehn Minuten, in der er sich gefahrlos ungeschützt der Sonne aussetzen kann. Die Höhe des Lichtschutzfaktors lässt sich nun mit dieser Eigenschutzzeit multiplizieren. Das bedeute bei einem Sonnenschutz mit LSF 50, dass er sich 50 Mal zehn Minuten, also 500 Minuten dem Sonnenlicht aussetzen kann. Das seien natürlich nur statistische Werte. "Es kommt auch darauf an, wo ich mich befinde", erklärt Wunderlich. "Wenn ich im Sommer am Mittelmeer bin, habe ich dort eine wesentlich stärkere Sonneneinstrahlung als in Schweden." Das liege am Winkel der Sonneneinstrahlung.