Veranstaltungsreihe : Sommerfrische präsentiert Familienmusical

Langenfeld Aufgrund der Wettervorhersage werden einige Veranstaltungen der Open-Air-Veranstaltungsreihe am Wochenende in den Schauplatz Langenfeld verlegt.

Die Circus-Show mit dem Circus Traber wird am 6. August wie geplant um 17 Uhr im Freizeitpark über die mobile Bühne gehen, während die Pop up Comedy-Show am Freitag (7. August, 20 Uhr) sowie das Familienmusical „Oliver!“ des Langenfelder Kinder- und Jugendchors unter Leitung von Britta von Anklang am 8. August ab 17 Uhr wegen des Schlechtwetterrisikos in den Schauplatz verlegt werden.