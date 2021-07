Sommerfrische in Langenfeld : Comdedy vom Homeschooling

Langenfeld Die Sommerfrische startet zunächst mit Poetry Slam ins Wochenende. Am Samstag geht es dann weiter mit Herrn Schröder von der Helene-Fischer-Gesamtschule.

(RP) Bei der Sommerfrische gibt es am Freitag, 30. Juli, ab 20 Uhr einen von Jan Schmidt moderierten Poetry Slam am Fuße des Hügels im Langforter Freizeitpark. Mit dabei sind Marie Gehdannjez, Vincent Sboron und andere.

Wenn Herr Schröder die Bühne betritt mit einem Gesicht wie Doppelstunde Latein, dann flashbacked der Gast der Open Air-Veranstaltung der Schauplatz Langenfeld GmbH am Samstag, 31. Juli, ab 20 Uhr rasant in die eigene Schulzeit zurück. Wie Herr Schröder in Dad-Jeans da steht, merkt man: Das, was wir sehen, ist keine schlichte Lehrer-Darstellung, Herr Schröder weiß ganz genau, was er macht. Schließlich ist er studierter Deutschlehrer und übt nun seine „humoristische Form der Selbstverteidigung“. Seit Corona aber hat sich auch bei Herrn Schröder und der Helene-Fischer-Gesamtschule viel verändert: Homeschooling gilt nun, und der Pädagoge diskutiert mit seiner 12a unter #korrekturensohn.2.0 online.