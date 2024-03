In den Sommerferien Schüler aus Langenfeld machen Sprachkurs in England

Für die Sommerfreizeit 2024 des Internationalen Austauschdienstes gibt es noch einige freie Plätze, die jetzt an Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 17 Jahren vergeben werden. Zwei Wochen lang wird jeweils ein Langenfelder Schüler zusammen mit einem Gleichaltrigen aus einem anderen Land in einer englischen Familie in Thanet wohnen, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Gemeinsam mit Jungen und Mädchen aus Frankreich, Italien, Spanien und Belgien werden die Teilnehmer vormittags eine Ferien-Sprachschule besuchen, um ihre Englischkenntnisse zu verbessern.