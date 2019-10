Einkaufen : Kunsthandwerk auf Schloss Burg

Solingen Bis zum 3. November sind 130 Aussteller dabei.

Die größte Veranstaltung im Jahresprogramm von Schloss Burg ist der zehntägige Basar der Kunsthandwerker. Noch bis Sonntag, 3. November, stellen rund 130 Anbieter ihre Produkte aus, sonntags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags und am 31. Oktober von 10 bis 20 Uhr sowie an Allerheiligen, 1. November, von 14 bis 22 Uhr. Eintritt: 6 Euro, Kinder 3 Euro. „Extravagantes, Kurioses, Dekoratives oder Nützliches – die Angebotspalette ist breit gefächert“, sagen die Veranstalter. Von skurrilen Kleinigkeiten wie den „Korkenköpfen“ über Schreibgeräte aus gedrechselten Edelhölzern bis hin zu ganz individuellen Möbelstücken. Hinzu kommen Feinkoststände. Pendelbusse bringen die Besucher am Feiertag und an den Wochenenden vom Rewe-Parkplatz direkt an der Autobahnausfahrt Wermelskirchen und von SG-Unterburg (Burger Bahnhof) im Halbstundentakt zur Burg. An den Sonn- und Feiertagen steht in Unterburg der Parkplatz an der Alten Schlossfabrik (Navi: Eschbachstraße 160) zur Verfügung.