Monheim : Soldaten sammeln für Pflege der Kriegsgräber

Erster Beigeordneter Roland Liebermann begrüßte im vergangenen Jahr die Soldaten des Feldjägerregimentes aus Hilden. Foto: RP/Norbert Jakobs

Die Sammlung findet heute von 10 bis 14 Uhr in Monheim statt. Am 13. November sind die Soldaten in Baumberg.

(elm) In diesen Tagen findet die Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Monheim und Baumberg statt. Uniformierte Soldaten des Feldjägerregimentes 2 aus der Waldkaserne Hilden bitten, mit Sammelbüchsen ausgestattet, um eine Spende für den Erhalt der Kriegsgräber beider Weltkriege. Der Volksbund pflegt mehr als 800 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten Europas und Nordafrikas.

Den Auftakt der diesjährigen Sammelaktion machen die Soldaten heute, von 10 bis 14 Uhr in Monheim. Empfangen werden Sie dabei von Petra Stock und Hans-Peter Anstatt von der Stadtverwaltung. Am Mittwoch, 13. November, von 10 bis 14 Uhr, gehen die Soldaten in Baumberg von Haus zu Haus.