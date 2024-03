Jeden dritten Sonntag im Monat Monheimer Sojus lädt zum Nähcafé ein

Monheim · Seit Januar bietet der Verein „Sewing Self Esteem“ an der Kapellenstraße ein Anbebot für kreative Frauen und Männer an. Grundlage sind die Nähworkshops, die der Verein mit den Frauen in Sierra Leone durchführt.

17.03.2024 , 17:17 Uhr

Rosi Ris (vorne) und weitere Mitstreiterinnen tauschten sich am Sonntagnachmittg im Nähcafé aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Sandra Grünwald