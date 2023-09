Am 22. und 23. September in Monheim So wird die Sojus-Eröffnung gefeiert

In den letzten Tagen vor der Eröffnung geben Techniker, Bautrupps und die Mitarbeiter im Rathaus noch einmal Gas, „reißen Überstunden ohne Ende“, sagt Sojus-Leiter Christian Kaindl. Die Eröffnung der Veranstaltungshalle an der Kapellenstraße am 22. und 23. September „wird eine richtig krasse Punktlandung“.