Kinderolympiade in Monheim Sportliches Abenteuerland lockt 135 Nachwuchs-Baumberger

„Kinderolympiade – sportliches Abenteuerland“ hieß es auch in diesem Herbst wieder beim Baumberger Turn- und Sportclub (BTSC), diesmal in der Turnhalle der Armin-Maiwald-Schule, weil die Liselott-Diem-Sporthalle seit geraumer Zeit mit Flüchtlingen belegt ist. 135 Kinder im Alter von zwei bis acht nahmen in drei Durchgängen teil, berichtet der Verein.