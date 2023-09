Reusrath feiert Ein Dorf, ein Verein, eine Liebe

Reusrath liegt bekanntlich bereits im Wirkungsfeld dieser Lust-und-Laune-Hochburg mit dem Dom und ihrer geradezu magnetischen Anziehungskraft. So ist es kein Wunder, dass im Langenfelder Süden besonders kräftig gefeiert wird. So auch beim Reusrather Dorffest am vergangenen Wochenende, das der FUF 1913 fluffig auf die Beine stellte, der Verein der Freunde und Förderer des SC Germania Reusrath 1913.