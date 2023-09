So war das Langenfeld Flugplatzfest 2023 Spektakuläre Manöver vor traumhafter Wolkenkulisse

Er gilt als König der Lüfte, seit jeher ist er ein Symbol der Herrschaft und des Göttlichen: Aber Goliath, ein Weißkopfadler, zeigt sich an diesem ersten Samstag im September ausgesprochen flügellahm. Allein sich vom Boden zum Arm des Falkners zu erheben – da hopst er träge wie ein greiser Geier. Dabei herrschen perfekte Flugbedingungen, die Cumuluswolken am Himmel versprechen warme aufsteigende Luft. Überhaupt steht über dem Flugplatz der Luftsportgruppe Erbslöh in Wiescheid ein Wolkenhimmel wie von einem prächtigen Schlachtengemälde, eine geradezu festliche Kulisse für die vielen akrobatischen Flugmanöver, die an diesem Tag von großen und kleinen Flugobjekten mit unterschiedlichsten Antriebsarten vollführt werden.