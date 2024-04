Die Blutsauger können auch in Langenfeld und Monheim zur Gefahr werden So schützen sich Spaziergänger vor Zecken

Allerdings sei die einzige FSME-Risikoregion in NRW laut Robert-Koch-Institut direkt bei uns um die Ecke, in Solingen, weil es dort in jüngster Zeit einige Fälle gegeben habe. Deswegen empfiehlt der Doktor die Impfung. Schutz vor Zeckenstichen bieten – neben hoch geschlossener, hautabdeckender Kleidung und Schuhen – auch synthetische und biologische Insektenschutzmittel, die nicht nur Zecken, sondern auch Mücken, Bremsen und Fliegen vertreiben. Wirksame Mittel gibt es in Drogerien und Apotheken. Dort bekommt man auch Zeckenkarten und -zangen, um die kleinen Blutsauger zu entfernen.

Jürgen Wunderlich, Pressesprecher der Apotheker in Hilden, Haan und Langenfeld, empfiehlt, saugende Zecken dicht über der Haut zu packen und mit leichten Lockerungsbewegungen gerade herauszuziehen. „Drehbewegungen sind in jedem Fall zu vermeiden. Danach die Stelle desinfizieren oder eine Wundcreme auftragen.“ Von Hausmitteln wie Öl, Klebstoff und Nagellack raten Apotheken ab. Diese Mittel sorgen dafür, dass die Zecke erstickt und abfällt. In ihrem Todeskampf sondert sie jedoch eine Menge Speichel in die Wunde ab. So könnten Krankheitserreger mitunter noch schneller übertragen werden.