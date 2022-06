Impressionen : So schön war das Monheimer Stadtfest

So schön war das Monheimer Stadtfest

Ein großes Kompliment an die Stadt: Bis in die kleinsten Verästelungen der Stadtgesellschaft hatte sie das Thema unter dem Motto „Veni, Vide, Gaude“ durchdekliniert: Von den Legionären der Ersten Roemercohorte Opladen, die ein recht authentisches Bild des Lagerlebens gaben, bis zu den unzähligen Spielen rund um die Römer und schließlich der eigens angefertigten Hüpfburg, die das ehemalige Römerkastell Haus Bürgel darstellt. Kitas und Grundschulen hatten in Workshops der Kultureinrichtungen Mosaiken, Tuniken, Schmuck und Münzen hergestellt. An dem sehr sonnigen Wochenende zogen Tausende von Menschen durch die Stadt und genossen das vielfältige Bühnenprogramm. Auf der Alten Schulstraße präsentierten sich traditionell die örtlichen Vereine. Beim Heimatverein gab es auch ein Modell des Kastells zu sehen.