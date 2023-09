O’zapft im Berliner Viertel So rockt Monheim beim Septemberfest

Das Monheimer Septemberfest ist zwar nicht ganz so berühmt wie das Münchener Oktoberfest, aber es ist in einer Beziehung ehrlicher: Es ist nach dem Monat benannt, in dem es stattfindet. Das ist bei der Wiesn bekanntlich eher nicht der Fall. O’zapft is immer tief im September, und das bisschen Oktober, in das das Oktoberfest hineinragt, dürfte eigentlich kaum der Rede wert sein. Ist es aber. Vorteil fürs Septemberfest: Die Monheimer Sause ist und bleibt in Unikat.