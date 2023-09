Für Workshop in Langenfeld anmelden So mäht man eine Wiese richtig

Die Blumenwiesen sind in der Blütephase ein Hingucker für alle und bieten Lebensraum für viele Insekten. Bereits 26 städtische Grünflächen wurden im Rahmen des Projektes „Langenfeld summt“ zu „Lebensräumen für Artenvielfalt“, teilt die Stadt mit. Damit sich dort Blütenreichtum entwickeln und erhalten kann, ist eine ein- bis zweimalige Mahd, nach der das Heu von den Flächen gerecht und entfernt wird, notwendig. Auch im Herbst stehen wieder Pflegeschnitte an. Wer möchte künftig den Rechen und die Heugabel im Dienste der Artenvielfalt schwingen? Das Klimaschutzteam und der BUND Langenfeld laden für Donnerstag, 28. September, um 18 Uhr zu einem etwa einstündigen Workshop Am Collmar in Reusrath ein. Bei dem Termin besteht die Möglichkeit, alles Wissenswerte zur Pflege der Flächen zu erfahren, sich mit notwendigem Gerät ausstatten zu lassen sowie sich mit den anderen Helfern zu vernetzen. Anmeldung bis zum 25. September per Mail unter: verena.wagner@langenfeld.de.