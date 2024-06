Stimmabgabe am Sonntag So läuft die Europawahl in Langenfeld und Monheim

In einigen Ländern läuft die Wahl zum EU-Parlament bereits, auch in Langenfeld und Monheim können die Bürger bereits per Briefwahl abstimmen. Und diese Möglichkeit wird – wieder einmal – stark genutzt. Rund 80.000 Wahlberechtige haben ihre Wahlbenachrichtigungen erhalten. Davon sind 46.000 aus Langenfeld und 31.157 aus Monheim.Ausgezählt werden die Stimmen aber erst am offiziellen Wahltag, Sonntag, 9. Juni. Wir beantworten kurz vorher die wichtigsten Fragen rund um die Europawahl.