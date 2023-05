Langenfelder Politiker machen sich ein Bild So geht Schule digital

In die eigene Schulzeit zurückversetzt fühlten sich die Ausschussmitglieder dabei nur bedingt. Denn schnell wurde ihnen klar, dass der heutige Unterricht der technischen Möglichkeiten wegen kaum mehr Parallelen zu anno dutt hat. Die Grundschule Am Brückentor an der Hardt in Immigrath verfügt über einen Computerraum, in dem eine interaktive Tafel mit einem Kurzdistanz-Beamer eingesetzt wird. „Hier lernen die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit Tastatur und Maus“, teilt die Stadt mit.