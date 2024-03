Empörung in Monheim Vandalen sabotieren Neustart des Fahrrad-Verleihs

Zwei Bilder, zwei Welten, eine Stadt: Auf monheim.de veröffentlicht das Rathaus ein Foto von mehreren im Frühlingslicht glänzenden, herausgeputzten Leihrädern am Geysir-Kreisel. Auf der Facebook-Seite „Monheimer Urgesteine“ postet eine Monheimerin das Foto eines im Gesicht unkenntlich gemachten vielleicht zehnjährigen Jungen an einer Verleih-Station in Baumberg (Parkplatz Kindergarten ev. Kirche), in der Hand einen dicken Stein, vor ihm – wie ein erlegtes Wild – ein städtisches Leih-Fahrrad. Beide Fotos – das von den dreimal chemisch gereinigten Rädern am Rhein und das vom Baumberger Nachwuchs-Vandalen, der ein Leihrad-Schloss aufzukloppen versucht – sind mutmaßlich am selben Tag entstanden, am Montag vor Ostern anlässlich des von der Stadt Monheim verkündeten „Neustarts“ des Fahrradverleih-Systems.