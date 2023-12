In Langenfelder Altenheimen So feiern Senioren die Adventszeit

Wer am ersten Adventssonntag das CBT-Wohnhaus St. Franziskus besuchte, wurde am Eingang nicht nur von einem Grill- und Glühweinstand begrüßt. Die Flure der Einrichtung hatten sich an diesem Nachmittag in einen kleinen Weihnachtsmarkt verwandelt, wo es liebevoll hergestellte Basteleien und weihnachtliche Dekorationen zu kaufen gab. Mit dem Weihnachtsmarkt starteten die Seniorinnen und Senioren der Einrichtung in die Adventszeit. „Wir haben jedes Adventswochenende etwas“, verrät Cordula Zass, Koordinatorin. Am zweiten Adventssonntag gibt es mit dem Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ein weihnachtliches Kinoerlebnis. Am Freitag vor dem dritten Adventswochenende sind die Bewohner von St. Franziskus zum Adventsgottesdienst der Kita St. Josef eingeladen, und am Samstag können sie eine märchenhafte Seifenblasenshow mit Musik und dem Zauber großer, schillernder Seifenblasen erleben. Am dritten Advent steht ein Ausflug zum Adventmarkt in der Wasserburg Haus Graven auf dem Programm. „Wir fahren zum Auftritt des Langenfelder Kinder- und Jugendchores“, erzählt Cordula Zass.