Wohnen: Die Nebenkosten-Falle

Düsseldorf/Langenfeld/Monheim Nebenkostenabrechnungen sind häufig fehlerhaft. Wer sie prüft, kann unter Umständen Geld sparen. Die besten Tipps.

Was Auch die Verbraucherzentrale in Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz, hält Bröschüren und weitere Infos rund ums Thema Wohnen bereit. Unter www.verbraucherzentrale.nrw gibt es ebenfalls Tipps, so etwa dazu, was beim Einzug in die erste eigene Wohnung zu beachten ist.

So setzt sich die Abrechnung zusammen Die Nebenkosten umfassen zunächst die „klassischen“ Posten wie die kommunalen Gebühren für Müll, Straßenreinigung, Wasser, Abwasser und das Niederschlagswasser, das entsprechend der versiegelten Fläche berechnet wird, sowie die Kosten für den Allgemeinstrom . Hinzu kommt die meist separat von einem Dienstleister aufgestellte Heizkostenabrechnung . Während früher die Nebenkostenabrechnung meist schon im Frühjahr kam, liegt es jetzt vielfach an der Überlastung der Ablese-Firmen, dass die Nebenkostenabrechnungen jetzt erst Monate später erstellt werden können. Ferner können auch Kosten für Versicherungen wie Wohngebäudeversicherung oder Haftpflichtversicherung sowie Wartungen , etwa für die RWA (Rauch-/Wärmeabzugsanlage) oder den Schornsteinfeger in die Nebenkostenabrechnung einfließen.

So kommt die Höhe der Nebenkosten zustande Die Höhe der Nebenkosten hängt von drei Faktoren ab. Zunächst sind es die kommunalen Gebühren, die in NRW unterschiedlich hoch sind. So liegt Düsseldorf trotz eigener Müllverbrennungsanlage mit einer jährlichen Müllgebühr von 472,82 Euro (120-Liter-Tonne/wöchentliche Leerung) weit oben bei den Preisen in NRW. Dafür ist die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser in Düsseldorf landesweit am günstigsten. Aber auch Mieterverhalten kann zur Erhöhung der Nebenkosten beitragen. Wenn eine Reinigung des Treppenhauses unter den Mietparteien nicht zuverlässig geregelt werden kann, so muss eine Reinigungsfirma engagiert werden, die natürlich kostet. Gleiches gilt für den Winterdienst. Der Hausmeister-Service muss saisonal bezahlt werden, auch wenn kaum noch Schnee fällt. Viele Eigentümer neigen dazu, externe Dienstleister zu engagieren, solange die Kosten auf die Mieter abgewälzt werden können. Dies gilt beispielsweise auch für Brandmelder. Statt die kleinen günstigen Geräte zu kaufen und den Mieter nur zum Batteriewechsel zu verpflichten, werden teure Mietverträge zu Lasten der Mieter abgeschlossen.