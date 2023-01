Verteilung von Briefen verzögert sich So betrifft der Post-Streik Langenfeld und Monheim

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft seit 22 Uhr am Donnerstag die Beschäftigten in allen Brief- und Paket-Verteilzentren Deutschlands zum Warnstreik auf. Solange die Sortierbereiche ausgebremst sind, können auch keine Briefe und Pakete zugestellt werden, erklärt Thomas Großstück, der Fachbereichsleiter Post der ver.di NRW.