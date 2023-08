Projekt der Kunstwerkstatt an der Turmstraße Skurrile Kunstaktion im Monheimer Rheinbogen

Seit Mai sind Tintin Patrone und Tim Huys zu Gast in der Kunstwerkstatt Turmstraße. Gemeinsam mit Monheimer Bürgern haben sie in den vergangenen Monaten Wanderungen mit einer künstlichen Ziege unternommen, die mit den Teilnehmern interagiert und sich empfangene Informationen merkt. Das so entstehende „Ziegeninternet“ soll eine humorvolle Version des Internets darstellen. In ihrem Projekt wollen sie sich kritisch mit den sozialen Auswirkungen von Digitalisierung auseinandersetzen. Der vermeintliche Fund des Reliefs im Landschaftspark Rheinbogen könnte nun nicht nur die bisherige Vorstellung der Geschichte und Technologie auf den Kopf stellen, sondern auch ein neues Kapitel in der Erforschung der Tierkommunikation eröffnen, heißt es. Was genau verbirgt sich hinter dem Ziegeninternet? Am 2. September berichtet Martin Muth über die „Bedeutung“ des Fundes. Monguide Andreas Eidens wird seine Kenntnisse beisteuern. „Alle sind eingeladen, sich aktiv an den Ausgrabungen zu beteiligen“, sagt Yvonne Klasen, Programmleiterin der Kunstwerkstatt Turmstraße.