Helfer in Monheim SKFM sucht ehrenamtliche Betreuer

Der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) in Monheim sucht engagierte Bürger, die sich zutrauen, als ehrenamtliche Mitarbeiter eine gesetzliche Betreuung zu übernehmen. Betreut werden Menschen jeden Alters, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder geistigen Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbständig regeln können. Zumeist haben diese Menschen keine Verwandten, die sich um sie kümmern. Als gesetzlicher Betreuer wird man vom Amtsgericht bestellt und vertritt den Betreuten beispielsweise bei Heim- oder Pflegeverträgen, gegenüber Banken und Behörden oder gegenüber Ärzten. Gerade bei ehrenamtlichen Betreuungen steht die persönliche Zuwendung zu dem Betreuten im Vordergrund. Der zeitliche Umfang ist flexibel gestaltbar. Als Betreuungsverein bietet der SKFM eine dauerhafte professionelle Unterstützung zum Führen einer Betreuung an. Dazu finden regelmäßig Vortragsreihen zu fachspezifischen Themen statt. Außerdem stehen die Experten des SKFM in persönlichen Sprechstunden zur Verfügung.