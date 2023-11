Für Kerle in Monheim und Langenfeld Männer-Beratung bricht Barrieren

Etwa zwei von drei jungen Männern in Deutschland fühlen sich phasenweise traurig, einsam oder isoliert. Dies ergab eine aktuelle Befragung von „Plan International“ unter 18 bis 35-Jährigen (63 Prozent). Zugleich gaben 71 Prozent an, persönliche Probleme aus ihrer Sicht selber lösen zu müssen. Hilfe? Nein danke! Für den Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) in Monheim ist dieses Rollenverständnis von gestern. Deshalb bietet er seit knapp zwei Jahren die „Jungen- und Männerberatung“ an – als Anlaufpunkt für Kerle jeden Alters, die keine Scheu haben, über ihre Probleme zu sprechen. Auch Langenfelder sind willkommen, wie überhaupt natürlich jeder, der Hilfe sucht.