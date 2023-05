Ehemalige Mitarbeiter und Eltern bringen Einrichtung in Verruf Monheimer Kita wehrt sich gegen Gerüchte

Die Kindertagesstätte St. Johannes an der Friedenauer Straße in Monheim kommt nicht zur Ruhe. „Sie wird durch falsche Behauptungen aktiv in Verruf gebracht“, sagt Caspar Offermann (41), SKFM-Geschäftsführer. Der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer ist Träger der Einrichtung im Berliner Viertel. Und die Gerüchte seien inzwischen nicht mehr nur lokal auf die Eltern der Kita begrenzt. „Teilweise wurden schon Mitarbeiter von SKFM-Einrichtungen in Langenfeld angesprochen und danach gefragt, welche Zustände bei uns in Monheim herrschen“, berichtet der Geschäftsführer. Konkret stünde die Behauptung ehemaliger Mitarbeiter gegenüber Eltern im Raum, sie seien vom SKFM gekündigt worden, es gebe Mobbing und das Kindeswohl in der Einrichtung sei gefährdet. Nichts davon treffe zu.