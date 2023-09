Langenfeld und Monheim setzen Vormundschaftsreform um Sozialdienst (SkF) schult und begleitet Ehrenamtliche

Wenn Eltern längere Zeit krank sind, Suchtprobleme haben oder sogar sterben, wird Kindern ein gesetzlicher Vormund zur Seite gestellt. Oft sind das Menschen, die diese Aufgabe beruflich ausüben, wie beispielsweise Mitarbeiter im Jugendamt. Aber auch Großeltern, Tanten, jemand aus dem persönlichen Umfeld des Kindes oder sozial engagierte Bürger können seine Belange vertreten. Solche ehrenamtlichen Vormundschaften sollen in Zukunft bundesweit gestärkt werden, berichtet Stephanie Krone, Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in Langenfeld. Deshalb haben die Jugendämter der beiden Städte Langenfeld und Monheim ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen und den SkF dafür mit ins Boot geholt. Der Sozialverband hat bereits seit 2015/16 Erfahrungen in diesem Bereich. Damals schulten Fachkräfte des SkF schon ehrenamtliche Vormünder für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.