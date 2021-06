Langenfelder stirbt auf Balkantrasse : Skater (44) verunglückt bei Ausflug tödlich

Langenfeld/Burscheid Tragisches Unglück bei einem Wochenendausflug: Ein 44 Jahre alter Langenfelder Skateboard-Fahrer ist am Samstagabend bei einem schweren Unfall auf der so genannten Balkantrasse in Burscheid tödlich verunglückt.

Nach Angaben der Polizei war der Langenfelder in einer Gruppe gemeinsam mit anderen Skateborad- und BMX-Radfahrern auf der zu einem Radweg umgebauten ehemaligen Eisenbahnstrecke unterwegs gewesen. Gegen 18.25 Uhr soll der Langenfelder an der Einmündung Egger Weg einen Radfahrer überholt und im Anschluss aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Skateboard verloren haben. Er stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Trotz umgehender Erster Hilfe von Passanten starb der 44-Jährige laut Polizei noch am Unfallort.

(tei/mei)