Skat: Reizende Buben spielen jetzt mit Tablets

Wer meint, Skat sei ein Sport für alte weiße Männer, die nicht mit der Zeit gehen, der darf sich jetzt korrigieren: Die „Reizenden Buben“ aus Langenfeld haben sechs Tablets angeschafft, um die Notation der Partien zeitgemäß zu gestalten. Nachdem in den Bundesligen des DSKV bereits seit einiger Zeit Tablets die bisherige Notation der Spiele übernommen haben – statt der bisherigen manuellen Aufzeichnungen auf Papier –, sind die Computer nun auch bei dem Langenfelder Verein im Einsatz. Die Software hierfür wird im ersten Jahr vom Verband gratis zur Verfügung gestellt und in den Folgejahren gegen geringe Gebühr aus den Vereinsmitteln bezahlt. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren zum einen die erkennbaren Vorteile für den Spielbetrieb. Zugleich wollen die Reizenden Buben aber auch ein Zeichen setzen für künftige Nachwuchsspieler, die sich mit diesen Medien so wohl fühlen wie bei ihren sonstigen Spielen im Internet. So kommentierte ein junger Skatspieler: „Das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass es beim Skat 2,8 Billiarden verschiedene Möglichkeiten der Kartenverteilung gibt und damit viel mehr als bei meinen bisherigen Spielen im Internet“. Mehr zu dem Verein unter www.reizende-buben.de. gut