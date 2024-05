Stadt kauft das für Monheim geschaffene Werk „Collective Signal“ Sirenen-Komposition wird Teil der Kunst im öffentlichen Raum

„Die Komposition wurde im vergangenen Jahr oft diskutiert. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die das Werk sehr positiv aufgenommen und die Momente als ganz besondere in Erinnerung haben“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann. Er freue sich, das Werk für Monheim erworben zu haben. „Collective Signal“ gelte als erste Klangarbeit für öffentliche Alarmsirenen. „Das gab es so noch nie sonst irgendwo. Angela de Weijer hat ihr Werk für Monheim komponiert, es ist mit Monheim am Rhein verbunden. Das rechtfertigt nicht nur unseren Ankauf, es macht ihn sogar notwendig.“ Nach der Installation „Yes There No Where“ von Robert Wilson für den Marienburgpark ist „Collective Signal“ damit das zweite Werk, das nach einer Ausgabe der Monheim Triennale dauerhaft in der Stadt bleibt, heißt es von Seiten der Stadt.