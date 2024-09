Mieterwechsel im Monheimer Tor Sinn kommt doch nicht nach Monheim – dieses Modehaus übernimmt

Auch Christian Schwenk, Mitglied der Geschäftsführung bei Robert Ley, zeigt sich erfreut. Er hat den Mietvertrag mit der Baumberger Einkaufszentrum GmbH unterzeichnet. „Wir glauben an den Standort und an die gesamte Vision, die hinter Monheim Mitte steht. In Monheim am Rhein passiert so viel. Da passen wir als Unternehmen perfekt hin“, sagt er. Nun müsse das Modehaus erst einmal ausreichend Ware für den neuen Standort ordern, so Schwenk. Die Eröffnung des Kaufhauses soll deshalb nicht schon in der kommenden Woche, sondern erst am 27. März 2025 gefeiert werden – dann mit den aktuellen Frühjahrs-Kollektionen. Bis dahin bleibe Robert Ley Zeit, um auch den Innenausbau nach den eigenen Qualitätsansprüchen und im passenden Marken-Branding zu vollenden.