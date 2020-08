Single- und Dating-Show „Coras House of Love“ : Vincenzo will im TV Coras Herz erobern

Cora Schumacher (geb. Brinkmann) wurde in Langenfeld geboren. Von 2001 bis 2015 war das Model mit Ralf Schumacher verheiratet und hat mit ihm einen Sohn. Foto: Joyn/Stephan Pick/Cora Schumacher: © Joyn/Stephan Pick

Langenfeld/Monheim Monheimer Pichierri ist einer von zehn Singles, die bei der gebürtigen Langenfelderin in der Single- und Dating-Show „Coras House of Love“ punkten möchten.

(mei) Sie ist gebürtige Langenfelderin, er ist Monheimer. Ob die als Rennfahrer-Ex und Fernsehauftritte bekannt gewordene Cora Schumacher (43) und der Autohändler Vincenzo Pichierri (40) zueinander finden werden, können hieran Interessierte in der Single- und Dating-Show „Coras House of Love“ sehen; am 21. August im TV-Sender Sat.1 (ab 23.15 Uhr) und danach an acht Freitagen auf dem Streaming-Portal Joyn.

Nach Angaben einer Joyn-Sprecherin kämpfen wie Pichierri insgesamt „zehn charismatische und komplett unterschiedliche Männer acht Tage lang um die coole Blondine“. Gemeinsam ziehen sie in ein Haus und wollen die 43-Jährige von sich überzeugen. „Im täglichen Zusammenleben auf engstem Raum, bei gemeinsamen Aktivitäten und psychologischen Spielen versucht die Single-Lady herauszufinden, welcher Mann wirklich zu ihr passt“, sagt die Joyn-Sprecherin. In so genannten Love-Challenges könnten die Bewerber punkten und eines der begehrten Einzeldates bekommen. „Jeden Abend muss ein Mann das Haus verlassen, bis im Finale nur noch drei Verehrer die Chance haben, Coras Mr. Right zu werden.“

Vincenzo Pichierri will Coras Herz erobern. Foto: Joyn/Stephan Pick

Warum er bei dieser Show mitmache? „Eine Freundin hatte mich angesprochen und darauf aufmerksam gemacht“, sagte der Monheimer Pichierri im Gespräch mit unserer Zeitung. „Sie meinte, das sei eine coole Sache und ich sei doch fotogen. So habe ich mich darauf eingelassen.“ Tatsächlich ist der zweifache Vater, der seit 2006 in Langenfeld Autohändler ist, aktuell Single. Die hier geborene Cora habe er vorher nicht gekannt.