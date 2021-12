Wie gut kennen Sie sich in Langenfeld und Monheim aus? : Wer? Wie? Was? Das große Silvesterrätsel

Wer? Wie? Was? Das große Silvesterrätsel

Wie gut kennen Sie sich in Langenfeld und Monheim aus?

Wer hat es entworfen und nach wem ist dieses Gebäude in Monheim benannt? Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Kennen Sie sich aus in Langenfeld und Monheim? Mit dem richtigen Lösungssatz und etwas Losglück winken Gutscheine, die auch in der Corona-Pandemie einlösbar sind – etwa für kleine Schlemmereien oder ein gutes Buch. Das RP-Team wünscht viel Freude beim Quizzen und einen guten Start ins neue Jahr.

Gewinne Aufgrund der Pandemie gibt es Gutscheine, die unabhängig von der Coronaverordnung eingelöst werden können: Das Café mit Liebe spendiert ein Frühstück, Tina Gethmann lädt ein, sich bei „Tante Tina“ Käse nach Wahl auszusuchen, Hiltrud Markett hat einen Büchergutschein ausgestellt und Ingo Schulz von „Lebenslust Schenken und Genießen“ hat einen Gutschein in die Verlosung gegeben.

bis zum 3. Januar, 24 Uhr. Antwort nennen unter Telefon 01379 88 67 12 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) oder SMS mit dem Kennwort „rp4“, Leerzeichen, Ihrem Namen, Adresse und Lösung an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen.

2) Was ist im Rahmen der Digitalisierung an der Solinger Straße in Langenfeld entstanden?