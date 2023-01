Silvester in Langenfeld und Monheim Anwohner räumen Böllermüll am Reuter-Platz weg

So trafen sich am Neujahrsmorgen um 6 Uhr Bewohner aus Monheim und befreiten den Ernst-Reuter-Platz vom Abfall. „Mehrere Erwachsene, Jugendliche und sogar Kinder waren an dieser Aktion beteiligt“, schreibt Hamad-Ahmed Firdousi von der Ahmadiyya Muslim Gemeinde, eine islamische Gemeinschaft, die von Mirza Ghulam Ahmad in den 1880er Jahren in Britisch-Indien gegründet wurde. Ihr Motto „Liebe für Alle, Hass für Keinen!“ Die Stadt Monheim hatte Eimer, Zangen, Handschuhen und Müllbeutel zur Verfügung gestellt.