Bevor die Landwirte mähen So retten Langenfelder Rehkitze mit der Drohne

Langenfeld · In diesem Jahr konnten die Tierschützer schon neun Kitze finden, sichern und in Kisten legen, bis die Wiese abgemäht war. Zusätzlich haben sie fünf ältere Jungtiere vom Feld an den Waldrand getrieben.

08.06.2023, 06:00 Uhr

Rehkitzretter in Langenfeld: (v.l.) Ingo Nolden, Carla Foitzheim, Simone Carl und Marcel Bera sind froh, dass sie jetzt über eine Drohne verfügen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Wenn Simone Carl und ihre Freunde Rehkitze retten wollen, klingelt der Wecker früh. „Wir treffen uns um fünf Uhr morgens am Feld. Dann ist es draußen noch kühl und die Wärmebildkamera der Drohne kann die Jungtiere eindeutig erkennen“, sagt die Reusratherin. Seit kurz vor Pfingsten sind die Mitglieder der privaten Initiative „Rehkitzrettung Reusrath“ im Dauereinsatz. Wegen des warmen und trockenen Wetters wollen viele Landwirte im Langenfelder Süden und in der Umgebung ihre Wiesen mähen. Das ist für die engagierten Helfer, die eng mit dem Jagdaufseher Marcel Bera zusammenarbeiten, eine Herausforderung. Denn jetzt ist die Zeit, in der viele Ricken ihre Jungen nach der viele Wochen dauernden Tragezeit ins hohe Gras zum Schutz vor Feinden ablegen.