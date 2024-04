Die Ausbildung hat fünf Monate gedauert Sie ist jetzt Busfahrerin in Monheim

Sie sprach mit ihrer Chefin, die sie unterstützt hat. Schnell setzte sich eine Kommunikationskette in Bewegung, die ihr Ende bei Michael Hamann, Betriebsleiter der Bahnen der Stadt Monheim, fand, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Haman sprach mit der Partnerfahrschule und leitete alles in die Wege. „Frauen sind die sanfteren Busfahrer“, weiß er aus Erfahrung zu berichten. Fünf Frauen arbeiten inzwischen bei den Bahnen der Stadt Monheim, eine Dame empfange ihre Fahrgäste sogar singend, berichtet er.