Langenfeld: Shanty-Chor lädt zum bunten Abend ein

Langenfeld In der Richrather Schützenhalle gibt es am Samstag nicht nur Musik, sondern auch Comedy.

Der Shanty-Chor Langenfeld lädt für den kommenden Samstag, 2. Juni, zu einem bunten Abend ein. Dieser beginnt um 18 Uhr in der Schützenhalle Richrath, der Eintritt beträgt 10 Euro. Neben dem Shanty-Chor treten der Männerchor Hitdorf und das 1. Mundharmonika-Orchester Hilden auf. Der Chor verspricht für diesen Abend ein abwechslungsreiches und buntes Programm. "Oberschwester Helga" ist gebucht und wird ihr Publikum nach dem Motto "Lachen ist gesund" verarzten, kündigt der Chor an.

Wer den Termin verpasst hat, hat am 16. Juni beim Picknick im Freizeitpark Gelegenheit, den Chor zu hören. Am 30. November singt der Shantychor mit den Schwarzmeerkosaken und Peter Orloff ein Weihnachtskonzert in der Kirche St. Martin in Richrath und am 15. Dezember tritt er beim Richrather Weihnachtsmarkt auf.