Prävention bei der SG Langenfeld Hilfe gegen Rückenschmerzen

„Ab 40 geht es los mit den Rückenproblemen“, sagt Kim Ohl, Leiterin der Physiotherapie-Praxis bei der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL). „Manchmal auch schon früher“, ergänzt Trainer Simon Balzer. Ungefähr die Hälfte der Patienten, die regelmäßig zur Physio an der Langforter Straße kommen, haben Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Stundenlanges Sitzen am Rechner, schlechte Körperhaltung, Stress, falsche Ernährung – all das kann den Alltag zur Tortur machen, wenn man nicht schnell genug reagiert oder – noch besser – direkt vorbeugt. „Eine unangenehme Verspannung kann unbeachtet mit der Zeit zum Bandscheibenvorfall führen“, warnt Balzer.