Unsittlich berührt : Fremder Mann bedrängt 17-Jährige sexuell

Langenfeld Ein unbekannter Mann mit Vollbart hat am Samstag eine 17-jährige Langenfelderin an der Raiffeisenstraße in Berghausen sexuell belästigt.

Laut Polizei war die Jugendliche gegen 14 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg gewesen, als sie auf Höhe der Berghausener Straße von dem Fremden angesprochen wurde. Er habe die 17-Jährige erst nach dem Weg in ein nahes Restaurant gefragt, sie dann plötzlich unsittlich berührt und sei dann geflüchtet. Der Sexualstraftäter ist etwa 1,90 Meter groß, zwischen20 und 25 Jahre alt, hat einen Vollbart, sieht mitteleuropäisch aus, sprach akzentfreies Deutsch, trug ein blaues Oberteil und eine helle Hose. Womöglich stand er unter dem Einfluss von Drogen

Hinweise an die Polizei unter Tel. 02173 288-6310.

(mei)