Serie Kirchen in Langenfeld: St. Paulus

Kirchenserie : Ein Raum voller Leuchtkraft

In der katholischen Kirche St. Paulus in Berghausen: Daniela Fiol, die Vorsitzende des Ortsausschusses. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Die katholische Kirche St. Paulus an der Treibstraße besticht durch ein Farbspiel. Entworfen hatte sie Architekt Bernhard Rotterdam.

Die kleine Backsteinkirche steht unweit der Eisenbahntrasse und in direkter Nachbarschaft zu einer Grundschule. Geweiht wurde sie dem heiligen Paulus am 19. Dezember 1926, doch ihre Anfänge hat die verhältnismäßig junge Kirche bereits in den Jahren des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

Damals lag noch ein großer und von vielen gemiedener Wald zwischen der Gemeinde Berghausen und der nächsten Kirche St. Martin in Richrath. Das bedeutete einen langen beschwerlichen Weg für die Messebesucher, besonders in den ungemütlichen kalten Wintermonaten. So begannen die Bürger von Berhausen damit, Geld für ein eigenes Gotteshaus zu sammeln.

Info St. Paulus wurde 1926 eingeweiht Adresse: St. Paulus, Treibstr. 23 Baujahr: 1926 Architekt: Bernhard Rotterdam, Langenfeld Sitzplätze: rund 150 Umgebung: Zu St. Paulus gehören Pfarrheim, Kinder- und Familienzentrum, Bücherei St. Paulus sowie die Paulus-Schule

Doch dann kam der Erste Weltkrieg mit der Inflation und warf das Vorhaben der Berghausener wieder über den Haufen. Erst in den 1920er Jahren war ausreichend Geld zusammengekommen, um den Bau der neuen Kirche zu beginnen.

Die Entwürfe – St. Paulus war sein kirchliches Erstlingswerk – fertigte der Architekt Bernhard Rotterdam an, der später als der bekannteste Rheinländer Kirchenarchitekt gelten sollte. Er gestaltete die Kirche schlicht und modern. Dennoch ist St. Paulus etwas Besonderes.



„St. Paulus hebt sich durch die Farbgestaltung von den anderen Kirchen ab“, sagt Daniela Fiol, Vorsitzende des Ortsausschusses, und Birgit Trierscheidt vom Pfarrgemeinderat zitiert dazu den Satz von Pater Haase, der anlässlich der Renovierung im Jahr 2001 in einem Sonderpfarrbrief erschienen ist: „Die Kirche erstrahlt aus einem dunklen Rot zu einem sonnenfarbigen Firmament und lässt uns von der Erde nach oben schauen.“ Dieses Farbspiel erinnert auch an Feuer und Flammen.

Doch ein Blick zu den Fenstern lohnt sich ebenfalls. „Der Kreuzweg, mit Bleiverglasung in den Fenstern dargestellt, ist schon außergewöhnlich“, erklärt Birgit Trierscheidt. In 14 Motiven hat hier der Kölner Künstler Ludwig Preckel ausdrucksstark den Leidensweg Christi nachvollzogen. Leider wurden seine Fenster im Chorraum während des Krieges zerstört und erst 1967 durch Fenster von Paul Weigmann ersetzt. Die Bänke und Säulen wurden klar und gleichzeitig auffällig gestaltet.