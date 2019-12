41-Jähriger in U-Haft : Raubserie: Verdächtiger festgenommen

Langenfeld Auf der Suche nach dem Räuber, der in den vergangenenen Wochen im Stadtgebiet älteren Frauen die Handtasche entrissen hatte, scheint es eine heiße Spur zu geben.

Wie berichtet, war in Langenfeld seit Mitte November sieben Seniorinnen die Tasche geraubt worden. Die Kriminalpolizei geht von einem Einzeltäter aus. Dieser erbeutete in nahezu gleicher Vorgehensweise Hand- oder Einkaufstaschen. Den Überraschungsmoment ausnutzend, griff er die Frauen immer von hinten an, riss ihnen ihre Tasche gewaltsam von der Schulter, flüchtete zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Zwei Seniorinnen seien dabei gestürzt und verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf setzte eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Klärung der Raubserie und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen.