Monheim: Seniorenunion trifft Michaela Noll

Monheim Die CDU-Bundestagsabgeordnete verteidigt den Koalitionsvertrag.

Die Gäste des Stammtisches interessierten sich vor allem für die aktuellen Entwicklungen in Berlin, wie die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag: "Ich bin der Meinung, dass wir mit dem Vertrag eine gute Grundlage für die kommenden Jahre gelegt haben", betonte Noll. "Wir investieren massiv in Familien, in Digitalisierung und Bildung. Das sind alles Zukunftsbereiche, die für den Standort Deutschland ausschlaggebend sind." Auch Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Generalsekretärin der CDU, war Gegenstand der Diskussionen: "Eine Top-Entscheidung. Ich kenne sie aus meiner Zeit im Bundesfachausschuss für Familie. Sie ist verlässlich, vertrauensvoll, gradlinig und ich bin überzeugt, dass sie die CDU voranbringen wird", so Noll.