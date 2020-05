Arbeiterwohlfahrt : Seniorenscouts der Awo haben am Sorgentelefon für Ältere ein offenes Ohr

Seniorenscouts der Awo haben am Sorgentelefon für Ältere ein offenes Ohr

Aloisia Büschkes-Dorow muntert im Langenfelder Siegfried-Dißmann-Haus der Awo am Sorgentelefon ältere Anrufer auf. Foto: Arbeiterwohlfahrt Langenfeld/Klaus Kaselofsky

Langenfeld/Monheim Dass viele corona-bedingte Einschränkungen gelockert werden, sieht die Arbeiterwohlfahrt (Awo) nach den Worten ihres Langenfelder Ortsvorsitzenden Klaus Kaselofsky „mit gemischten Gefühlen“. Schließlich seien ältere Menschen, um die sich die Awo in vielen Einrichtungen kümmert, im Falle einer Coronavirus-Infektion besonders gefährdet.

In Langenfeld (Siegfried-Dißmann-Haus, Café am Wald) und in Monheim (Gertrud-Borkott-Haus, Louise-Schroeder-Haus) betreibt die Awo jeweils zwei Seniorenbegegnungsstätten.