In einem Langenfelder Altenheim : Auch Senioren bemalen Steine

Langenfeld Bewohner des Pro Talis Seniorenzentrums in Langenfeld sind sehr kreativ. Gemeinsam verzieren sie große und kleine Steine und verstecken diese dann.

Was als Corona-Projekt der Kinder begann, erfreut sich mittlerweile auch bei den Senioren großer Beliebtheit: Steine aufwändig mit bunten Motiven zu bemalen und zu verstecken oder gar als lange Steinschlange einen Weg säumen zu lassen, wurde 2020, zum Start der Corona-Pandemie, ein beliebter Zeitvertreib der Langenfelder Kinder und Eltern. Längst haben sich ganze Gruppen in den sozialen Medien gebildet, deren höchst kreative Mitglieder sich gegenseitig ihre Kunstwerke präsentieren. Auch Mitarbeiterin Sabine aus dem Pro Talis Seniorenzentrum an der Düsseldorfer Straße in Langenfeld ist seit langer Zeit fasziniert von den vielfältigen künstlerischen Möglichkeiten, die sich aus dem Verzieren von ganz simplen Steinen ergeben. Sie konnte ihre Begeisterung laut einer Mitteilung auch auf die Bewohner des Seniorenzentrums übertragen. Seit einigen Wochen nun schmückten die schönsten Kunstwerke den Garten, die hauseigene Caféteria und die Zimmer. Ein reger Austausch finde darüber hinaus mit den Mitgliedern der Facebook-Gruppe „Lfeldstones“ statt. So überraschen diese die Senioren und Mitarbeiter nicht nur regelmäßig mit versteckten Steinen in Blumenkübeln und Hecken, sondern man trifft sich nun auch schon zum zweiten Mal als „Pro Talis Stonies“ zum gemeinsamen kreativen Gestalten im Foyer.