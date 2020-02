Langenfeld : Pflegedienst: Rentner fühlt sich betrogen

Langenfeld Es seien Unterschriften gefälscht und Leistungen abgerechnet worden, die nicht erbracht wurden. Jetzt hat Karl-Heinz Hermanns Anzeige erstattet.

Karl-Heinz Hermanns, der mit seiner an Parkinson erkrankten Ehefrau in einem Haus für betreutes Wohnen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Langfort lebt, hat selber Pflegestufe zwei, seine Frau die Stufe vier. „Ich habe Herzprobleme und kann nicht mehr so gut sehen.“ Die Inhaberin des Pflegedienstes habe ihm unmittelbar bei Beginn des Vertragsabschlusses vorgeschlagen, sie wolle alle Abrechnungen sowohl für den Senior als auch für dessen Frau „in eine Hand nehmen“, so Hermanns, „um mir Arbeit abzunehmen“. Im Laufe der Zeit sei ihm aufgefallen, dass zu viel abgerechnet wurde, unter anderem auch Leistungen, die nicht erbracht worden seien, „Sie hat Geld, das die Pflegekasse bezahlt, einbehalten und mich als Demenzkranken geführt, um eine höhere Summe abrechnen zu können.“ Mindestens 500 bis 700 Euro monatlich seien das insgesamt gewesen, sagt der 87-Jährige. Dafür habe die Inhaberin seine „Unterschrift rund 30 Mal gefälscht“. Das sei ein Leichtes gewesen, „weil wir bei Vertragsbeginn ein Schreiben unterzeichnet haben“. Schon kurz nach Beginn des Pflegeverhältnisses habe der Betrug dann begonnen. Hermanns wurde im Laufe der Monate aufgrund von Unregelmäßigkeiten auf seinem Konto aufmerksam. Die Barmer-Krankenversicherung überweise monatlich rund 300 Euro unter anderem für Windeln und eine Einkaufshilfe, über die er selber individuell verfügen könne. Davon habe häufig ein größerer Betrag gefehlt. Hermanns, der früher ein Dachdeckerunternehmen hatte, begann mit der Recherche, ließ sich Kopien der Rechnungen von der Versicherung schicken. Die Barmer gab auf telefonische Anfrage der RP keine Stellungnahme ab, aus „datenschutzrechtlichen Gründen“, wie die Sprecherin sagte.