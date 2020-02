Langenfeld A 59 gesperrt : Selbstmordversuch: A 59 für anderthalb Stunden gesperrt

Die Polizei musste die A 59 für anderthalb Stunden sperren. Foto: dpa/Carsten Rehder

Langenfeld (elm) Am Dienstagmorgen, gegen 8.45 Uhr musste die Autobahn 59 in Fahrrichtung Düsseldorf nördlich des Autobahnkreuzes Monheim Süd für anderthalb Stunden gesperrt werden. Ein Mann hatte sich in suizidaler Absicht in Höhe des Alten Knipprather Weges von einer Autobahnbrücke gestürzt, erklärt Julia Kübber, Sprecherin der Kreispolizei Mettmann.

