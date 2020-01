Langenfeld : Optimistisch – trotz Multipler Sklerose

An multipler Sklerose Erkrankte treffen sich regelmäßig zum Austausch an der Langforter Straße. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Seit 2005 treffen sich Erkrankte jeden dritten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Bistro der SG Langenfeld. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen aus und starten gemeinsam Aktionen.

Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Krankheit des zentralen Nervensystems und sie zeigt viele Symptome. Aber was bedeutet dies für eine Betroffene wie Kerstin Milkereit?

Es bedeutet beispielsweise, dass man sich vorkommt, als ob man den ganzen Tag mit eingeschlafenen Beinen unterwegs sei, wenn man alles wackeln sieht wie Pudding, wenn man eine scheinbar fünf Kilo schwere Zunge hat oder den Eindruck erweckt, betrunken zu sein, obwohl man komplett nüchtern ist. Multiple Sklerose (MS) bedeutet aber auch, keinem Vergleich mehr standhalten zu können und von einigen Freunden verlassen zu werden. Multiple Sklerose ist nicht heilbar und der Verlauf, der in Schüben erfolgt, nicht vorhersehbar.

Info Treffen im Bistro der Sportgemeinschaft Was Seit 2005 treffen sich MS-Erkrankte, Angehörige und Interessierte jeden dritten Mittwoch im Monat um 19 Uhr zum Stammtisch im Bistro der Sportgemeinschaft (SG) Langenfeld an der Langforter Straße 72. Wer Regelmäßig kommen zwischen 25 und 32 Teilnehmer. Nicht jeder kann immer dabei sein. Kontakt Ansprechpartnerin ist Kerstin Milkereit (Telefon 02173 82554).

Kerstin Milkereit ist seit 1982 von dieser Krankheit betroffen. 2001 entstand ein MS-Stammtisch in Hilden, den Kerstin gründete. Dann folgte ein Zeitungsaufruf, dass sich Interessierte melden können, um sich dem Stammtisch in Hilden anzuschließen. Doch vielen war der Weg aus Langenfeld oder Monheim zu weit.

Die Ortsvereinigung der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft ermutigte Kerstin Milkereit, in Langenfeld einen weiteren Stammtisch zu gründen. Seit 2005 treffen sich nun MS-Erkrankte jeden dritten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Bistro der SG Langenfeld an der Langforter Straße 72. „Früher wurde bei der SGL auch MS-Sport angeboten, aber den gibt es seit diesem Jahr leider nicht mehr“, bedauert Kerstin, „Wir hatten immer viel Spaß dabei und sind an unsere Grenzen gegangen, von denen wir oft gar nicht wussten, wo sie lagen.“

Der MS-Stammtisch für Langenfeld und Monheim umfasst derzeit zwischen 25 und 35 Teilnehmer. „Aber es können nicht immer alle kommen“, weiß Kerstin. „Wer kommt, ist da.“ Jeder weiß eine andere Geschichte zu erzählen. Da ist Cäcilia, die wohl schon als Kind an MS erkrankt ist, 1972 erste deutliche Symptome hatte. „Die Diagnose wurde aber erst 1999 gestellt“, erzählt sie. Von Arzt zu Arzt ist sie gerannt, der Name „MS“ sei nie gefallen. „Ich wusste dennoch viele Jahre, es stimmt etwas nicht.“ Bei Regina erfolgte die Diagnose etwas schneller. „Ich hatte 2011 erste Symptome und bekam die Diagnose im Winter 2013/14“, erzählt sie. Klaudia leidet seit 21 Jahren an MS. „Es fing mit einem Kribbeln an, Taubheitsgefühl, Sehprobleme.“ Auch Ingeborg hat seit Ausbruch der Krankheit Probleme mit dem Sehnerv. Michael bekam nach vier Jahren die Diagnose. „Bei mir sind die Entzündungen weitgehend im Rücken“, erzählt er, „das bedeutet Lähmung an Händen und Füßen.“ Karen brauchte nur vier Wochen auf ihre Diagnose zu warten. „Es ging relativ schnell“, sagt sie.

Der Stammtisch ist für alle ein Ort, an dem sie sie selbst sein können. „Es ist ein Ausgleich“, betont Kerstin Milkereit. Es wird natürlich über MS gesprochen. „Wir versuchen, die neuen Erkenntnisse hier weiterzugeben“, sagt sie. Aber es werde auch herzlich gelacht. Der Stammtisch unternimmt sehr viele Aktionen und Fahrten – meist zusammen mit dem MS-Stammtisch Hilden. „Wir waren schon in Berlin, bei der Bergischen Kaffeetafel in Wülfrath, auf Ausstellungen und im Theater in Düsseldorf“, erzählt Kerstin.