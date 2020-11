Langenfeld : Selbsthilfegruppe in Langenfeld gibt Brustkrebs-Patientinnen Halt

Selbsthilfegruppe in Langenfeld gibt Brustkrebs-Patientinnen Halt

LANGENFELD Anne Graw-Lipfert hat die Selbsthilfegruppe vor 15 Jahren gegründet. Bislang wurden laut mehrere 100 Frauen innerhalb der Gruppe durch die Krankheit begleitet. Wegen Corona Telefon statt Treffen.

(mei) Die seit 15 Jahren bestehende Selbsthilfegruppe für Brustkrebs -Erkrankte ist in der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. „Viele wissen vermutlich gar nicht, dass es uns noch gibt“, meint Gründerin Anne Graw-Lipfert. „Leider sind durch Corona seit März keine Treffen im geschlossenen Raum möglich. Wenn es die Vorschriften erlauben, sollen Treffen in frischer Luft wie im September wiederholt werden.“

Die ehemalige Stadtarchivarin und Museumschefin Graw-Lipfert hatte die Selbsthilfegruppe initiiert und im Oktober 2005 das erste Treffen organisiert. Sie selbst war im Februar 2005 an Brustkrebs erkrankt. „Nach der OP im St. Martinus-Krankenhaus hatte ich mich nach einer Selbsthilfegruppe erkundigt.“ Eine solche gab es aber nicht in Langenfeld. Da stand ihr Entschluss fest, erzählt Graw-Lipfert rückblickend: „Wenn Du heil aus dieser Sache raus kommst, dann gründest Du eine solche Gruppe.“ Und die gibt es 15 Jahre später noch immer. Vor Corona trafen sich nach Angaben der Initiatorin im Schnitt etwa acht Teilnehmerinnen jeden ersten Donnerstag im Monat. Bislang wurden laut Graw-Lipfert mehrere 100 Frauen innerhalb der Gruppe durch die Krankheit begleitet. „Der Austausch mit anderen Betroffenen kann eine große Hilfe sein, denn nach der Diagnose Krebs fallen die meisten Patientinnen in ein tiefes Loch. Der Schock und die folgenden Behandlungen fordern alle körperlichen und seelischen Kräfte.“ Manche Teilnehmerinnen kommen bereits kurz nach der Diagnose, andere während der Therapie, „um sich Rat zu holen und vieles von der Seele zu reden. Oft möchte man die Familie nicht belasten“. Und Ärzten fehle die Zeit.