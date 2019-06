Genießen : Jetzt gibt es Früchte zum Selberpflücken

Jule pflückt auf dem Erdbeerfeld bei Bauer Weeger in Langenfeld-Richrath saftige, rote Früchte. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Erdbeeren sind ein Genuss. Ob direkt vom Feld oder auf der Torte – während der Erntezeit schmecken sie am besten.

Von Petra Czyperek

(RP) Jetzt ist wieder Erdbeer-Zeit: Die roten, kalorienarmen und vitaminreichen Früchte sind vielseitige Teamplayer und in einem knackig-frischen Salat mit Sonnenblumenkernen, Balsamico und gehobeltem Parmesan genauso einsetzbar wie in Kuchen und Dessert. Wir verraten, wo Familien sie frisch vom Feld pflücken können – und was man damit machen kann.

Monheim Bauer Robert Bossmann verkauft seine Erdbeeren auf dem Neuverser Hof in Monheim-Baumberg (über die Wolfhagener Straße zu erreichen) und in etwa 30 Erdbeerhütten, von denen mehrere in Langenfeld und Monheim stehen, aber auch in Düsseldorf, Erkrath, Haan, Solingen und Leverkusen. Die meisten haben zwischen 9 und 19 Uhr geöffnet. Wer möchte, kann die heimischen und frischen Früchte auch direkt auf dem Feld selber pflücken.

Info Nicht vom anderen Ende der Welt Die Verbraucherzentralen betonen, Frühjahr und Sommer sind die beste Zeit, um die Vielfalt heimischer Früchte zu genießen. Der Saisonkalender gibt an, wann Obst aus heimischem Freilandanbau geerntet wird. Während der Saison Obst aus der Region zu kaufen, ist die klimafreundlichste Wahl.

Langenfeld Seit drei Generationen bewirtschaftet die Familie Weeger ihren Familienbetrieb auf dem Riethrather Hof, Rietherbach 84, in Langenfeld Richrath. Im Hofladen gibt es frisches, selbstproduziertes Obst und Kartoffeln. Erdbeeren haben gerade Hochkonjunktur, und sie können entweder im Hofladen gekauft oder selber gepflückt werden. Außerdem gibt es Verkaufsstellen in Hilden und Solingen. Der Hofladen hat täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Das Selbstpflückfeld ist täglich von 9 bis 19 Uhr zugänglich (auch an Feiertagen).

Ratingen Das Team vom Brachter Hof in Ratingen-Homberg teilte jetzt auf seiner Facebook-Seite mit, dass es ab sofort wieder eine reguläre Selbstpflücke der Erdbeeren in Mülheim auf der Mintarder Straße geben wird (Nähe Artemis). Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr. Mindestabnahme pro Erwachsene Person: 1 Kilogramm. Erdbeeren können auch probiert werden. Gepflückte Erdbeeren: kg/ sechs Euro. Selbstgepflückte Erdbeeren: kg/ 3,60 Euro.

Ratingen Die Erdbeeren der Landwirtschaft Benninghoven kann man selber pflücken oder an Ständen frisch erwerben, wie beispielsweise an der Düsseldorfer Rennbahn (Esskastanienallee), in Erkrath-Unterfeldhaus, Haus Unterbach (freitags und samstags von 11 bis 17 Uhr), in Ratingen West bei „Johann+Wittmer“. Infos: www.landwirtschaft-benninghoven.de.