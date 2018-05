Langenfeld: SEK holt Waffen aus zwei Wohnungen

Langenfeld Polizisten eines Sondereinsatzkommandos beschlagnahmen in Langenfeld auch Drogen und Geld. Kein Haftbefehl.

Erst knallte es, dann waren laute Männerstimmen zu hören. Gegen 4 Uhr morgens wurden am Donnerstag Anwohner in Rathausnähe und an der Richrather Straße aus dem Schlaf gerissen. Polizisten eines Sondereinsatzkommandos (SEK) stürmten parallel zwei Langenfelder Wohnungen.