Langenfeld : Science-Fiction-Autorin Ute Raasch liest in Haus Arndt

Science-Fiction-Autorin Ute Raasch liest in Haus Arndt

Langenfeld (ilpl) „Die Liebe zu Büchern wurde der Science-Fiction-Autorin Ute Raasch in die Wiege gelegt:

Bereits in jungen Jahren las sie jedes Buch, das sie in die Finger bekam. Besonders gern tauchte sie ab in fremde Welten und außerirdische Lebensformen. Vor ein paar Jahren begann sie, ihre eigenen Phantasien nieder zu schreiben. Es entstanden ihr Debütroman „Topaz, die Handori“ und bald darauf „Topaz und die Amalaner“ sowie „Topaz und die sterbende Sonne“.